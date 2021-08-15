Emekli Tümgeneral Yavuz, Taliban’ın ilerlemesini yorumladı

15 Ağustos 2021 Pazar, 02:00

ABD istihbaratı, Afganistan’da Kâbil’in birkaç gün içinde Taliban’ın eline geçebileceğini açıkladı. Durumu değerlendiren emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Afganistan sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler acil olarak toplanmalı ve NATO gücünün çok üstünde bir güç oluşturarak görevlendirmelidir” dedi.

ÇATIŞMA UYARISI

Afganistan’da 34 vilayet merkezinin 18’ini kontrol altına alan Taliban’ın ilerleyişi sürerken Amerikan istihbaratı, hükümetin beklenenden daha kısa süre içinde düşebileceği ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti. Emekli Tümgeneral Yavuz, bu ihtimali Cumhuriyet’e değerlendirdi. Türkiye’nin sorunları bölgede tek başına çözemeyeceğini belirten Yavuz, “Taliban ülkeyi ele geçirdiği takdirde, önümüzdeki dönemde yaşanacakları düşündüğümde, bölgede büyük bir istikrarsızlık söz konusu olacak. Bundan da belki en çok etkilenen ülke, Türkiye olacaktır. O nedenle ben, Birleşmiş Milletler’in acil olarak toplanmasını ve bir an önce bütün üyelerinin katılımıyla bir askeri güç oluşturması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Bu gücün Afganistan’daki çatışmaları durdurması gerektiğini belirten Yavuz, “Oranın dünyaya terörist üretmesini, uyuşturucu kaçakçılığını yaymasını engelleyecek bir yapısal duruma geçilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Afganistan’da Birleşmiş Milletler çatısında toplanacak bu gücün, daha önce bölgede bulunan NATO gücünün üstünde olması gerektiğini belirten Yavuz, “Türkiye de bu çerçevede görev almalıdır. Aksi türlü bir insanlık dramı daha sahnelenir ve en ağır bedeli de biz ve çevre ülkeler öder” dedi. Afganistan’da bulunan mevcut Türk askerinin Taliban’la çatışmaya girme ihtimalini değerlendiren Yavuz, “Kendisine bir dış müdahale olabilir gerekçesiyle Taliban oradaki kuvvetlere müdahale etmeyebilir. Sakınımlı bir hareket tarzı seçebilir’’ derken “Bir çatışma da olabilir” uyarısında da bulundu. l ANKARA