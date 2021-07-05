Emekliler zammı yetersiz buldu: "Zamlı olsa da yetmiyor"

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamları haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon ise yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım Bağ-Kur’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek. SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildiği için geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.

“HANGİ İNSAN BU ÜCRETLE GEÇİNEBİLİR?”

Ancak emekliler yapılan zamanlardan memnun değil. Cumhuriyet TV mikrofonunu, 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin yüzde 54'lük oy oranıyla seçimleri kazandığı İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Çeliktepe Semt Pazarı'nda alışveriş yapan emekli yurttaşlara uzattık. Emekli zammını değerlendiren emekli yurttaşlar, emekli maaşını yetersiz bulduklarını söylerken, “Emekli maaşı zamlı olsa da bir şeye yetmiyor ki. Elektriğe doğal gaza zam yapıyorlar, vergiler yüksek. Pazarın vaziyeti ortada. İki kilo kiraz alsak emekli maaşı bitiyor. Kira, çocuklar, giyim dedik mi yetmiyor. Hangi insan bu ücretle geçinebilir ki? Devlet halkını düşünmüyor. Geliyorlar burada rahat rahat tatil yapıyorlar. Biz ise pazarda tezgah tezgah gezip en ucuzunu bulmaya çalışıyoruz. Çürük çarık diye bakmıyoruz” diye konuştu.

“BU HAYAT ŞARTLARINA YETERLİ DEĞİL”

Hayat pahalılığından şikayet eden bir diğer yurttaş ise, “Tabii ki yeterli bulmuyoruz. Doğal gaza yeterince zam geldi. Zaten daha maaşı elimize almadan elektrik, doğal gaza veriyoruz. Bu hayat pahalılığında iki katı da olsa yetiremeyiz” şeklinde konuştu.

“UCUZA GEÇİNMEK ZORUNDAYIZ”

Bir başka emekli yurttaş ise, “Aldığım 2 bin 500 lira para. Hiçbir şeye yetmiyor. Pazara çıkıyoruz en az 200 lira. Ondan sonra kredi kartlarına borçlanıyoruz. Emekliler ucuza geçinmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.