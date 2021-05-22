Emeklilerin sendikası yine kapatıldı
Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) mahkeme kararıyla kapatıldı. Tek celse görülen davada temyiz yolu açık olmakla birlikte kapatma kararı alındı.
Tüm Emekli Sen’in kapatılmasına ilişkin dava dün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi’nde görüldü. Sendika tarafından yapılan açıklamada “Umudumuzu hiç yitirmediğimiz, ancak yargının iktidarın sopası haline geldiği bu düzende, sendikamıza kapatma kararı çıkması sürpriz olmadı” dendi.
Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bizler bu mücadeleye başlarken bu tür sonuçlarla, çeşitli sıkıntılarla ve engellemelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Lakin şunu da çok iyi biliyoruz ki; Toplumsal karşılığını yitirmiş; başka bir deyişle, toplum vicdanı açısından hükümsüz olan egemen hukukun yasaklayıcı hükümleri, pratik hayatla yani fiili ve meşru mücadeleyle aşılır. Er veya geç statü yasası başta olmak üzere gerekli hukuki düzenlemeler yapılmak zorunda kalınır. Bunu da kararlı mücadelemiz ile kazanacağız.” Sendika, üyelerini örgütlenme çalışmalarına devam etmeye davet ederken açıklamada şöyle dendi: “Şimdi yapılması gereken, bütün Tüm Emekli Sen'lilerin özgüvenlerini kaybetmeden, birlik ve dayanışma içerisinde ve bütün örgütü karar süreçlerine katarak yeni yol haritasını çizmektir. Bunun yolu da ilk aşamada bütün şube ve temsilciliklerin, hukuk süreci bitene kadar, örgütlenme faaliyetine hız vermek ve mücadeleyi yükselterek devam etmekle, o güveni aşılamaktan geçiyor.”
NE OLMUŞTU?
Tüm Emekli Sen hakkında Ankara Valiliği’nin isteği üzerine Ankara 34. İş Mahkemesince dava açılmış ve görülen duruşmada kapatma kararı alınmıştı. Ancak karar Ankara Bölge Adliyesi 29. Hukuk Dairesi tarafından bozulmuştu. Ankara Valiliği’nin kararın bozulmasına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay ise bozma kararını yerinde bulmayarak sendikanın kapatılması gerektiği belirtmişti. Dün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi’nde görülen davada ise sendikanın kapatılması kararı alındı.
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