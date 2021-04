Emekliliğe hazır olup olmadığınızı anlamak için kendinize sormanız gereken 8 soru

24 Nisan 2021 Cumartesi, 18:38

Emeklilik insan hayatında çok önemli bir karar. Dünyada pek çok kişi emekliliğine kendisi karar verecek kadar şanslı olmasa da bu kararı veren birçok kişi de sonrasında pişmanlık duyuyor.



İlerleyen yaşlarına rağmen emekli olmayan bazı kişiler de hastalık ya da ölümle karşılaştıklarında "Keşke emekli olsaydım" diyor.



Retirement for Two (İkl Kişinin Emekliliği) kitabının yazarı olan psikolog Maryanne Vandervelde, The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, insanların emekliliğe hazır olup olmadıklarını anlamak için kendilerine sormaları gereken 8 soruyu sıraladı.

1. Her pazar gecesi, işteki görevleri tamamlamayı, arkadaşları ve meslektaşları görmeyi ve belki yeni bir şeyler öğrenmeyi dört gözle bekliyor muyum? Yoksa sıkıcı görevlerle ve zor insanlarla karşılaşacağım yeni bir haftadan korkuyor muyum?

Haftaya başlamadan önce ya da tatil sonunda hissedilen duygular, işle ilgili memnuniyete dair önemli bir gösterge. Vandervelde, görüştüğü deneyimli bir CEO’nun işini sevmesine rağmen özellikle pazartesileri ofiste sürekli endişeli hissettiğini ve işteki başarısına rağmen 67 yaşında emekli olduğunu anlatıyor.

2. Finansal durumumla ilgili etraflıca düşündüm mü? Param azalırsa hangi masrafları kesmeye hazırım?

Emekli olmaya hazırlanan kişiler, yaşamlarını sürdürmek için ne kadar kaynağa sahip olmaları gerektiğini ve emekliliklerinde sahip olacakları geliri iyi bir şekilde hesaplamalı. Aynı zamanda beklenmedik durumlarda masraflarını azaltmak için neler yapılabileceğini düşünmek de faydalı olabilir.

İnsanlar, emeklilik kararı almadan önce daha az parayla geçinmeleri gereken durumlara duygusal açıdan hazır olup olmadıklarını düşünmeli.

3. Daha önce emekli olmuş arkadaşlarım, akrabalarım ve meslektaşlarım ne düşünüyor?

Başkalarının deneyimleri öğretici olabilir.

Vandervelde, kadınların çoğu zaman işte başarılı olmak için erkeklerden daha çok çalıştığına ve bunun onlara kimlik ve bağımsızlık sağladığına dikkat çekerek "İşleri olmadan çıldıracaklarını düşünüyorlar ama neredeyse hepsi emekliliği ne kadar sevdiklerini görünce şaşırıyor" ifadelerini kullanıyor.

4. Daha kademeli bir emekliliğe geçiş süreci için yarı zamanlı bir iş beni memnun eder mi, yoksa işi birden bırakmak daha mı iyi? Yarı zamanlı bir iş bulma planı çalıştığım alanda gerçekçi mi?

Yarı zamanlı çalışma düzenine geçiş yapmak, duygusal açıdan emekliliğe hazırlanmak açısından mantıklı bir yol olabilir. Ancak mevcut işyeri yerine yeni bir yerde bunu yapmak, hayal kırıklığına da yol açabilir. Bu nedenle bu adımı atmadan önce iyi bir plan yapmak gerekiyor.

5. Zaman geçirebileceğim hobilerim ve ilgi alanlarım var mı? Gönüllü olarak yapmaktan hoşlanacağım bir iş var mı?

Bu sorunun yanıtı, emeklilik kararında çok önemli. Emeklilikte büyük bir boşluk duygusu yaşamamak için bu soru üzerine etraflıca düşünmek gerekiyor. Çok sayıda hobisi olanlar emekliliklerini genelde mutlu geçiriyor.

Kariyerinde başarılı bir insanın emekli olduktan sonra gönüllü olarak yapacağı bir işte sıkılmasıysa epey olası.

6. İş hayatı dışından arkadaşlarım var mı?

Vandervelde’e göre birçok kişi, özellikle de yoğun iş hayatında sosyalliği geri plana atan erkekler emekliliklerinde yalnız hissediyor. Bu nedenle emekli olmadan önce sosyal hayattaki bağlantılar üzerine düşünmek, sağlıklı bir emeklilik hayatı için önem taşıyor.

7. Hayat arkadaşım emeklilik kararımda nasıl bir rol oynuyor?

Kişilerin emeklilik kararını başkalarından, özellikle de hayat arkadaşlarından etkilenmeden alması gerekiyor. Aksi takdirde olası bir hayal kırıklığı, alınan karardan dolayı başkalarını sorumlu tutmaya yol açabilir.

Daha sonra bir sürprizle ve fikir ayrılıklarıyla karşılaşmamak için, emeklilik düşüncesinin çiftler arasında etraflıca tartışılmasına ihtiyaç var.

8. Seyahat ve emeklilik konusunda partnerimle aynı düşüncelere mi sahibim?

Vandervelde, emeklik sonrasında boşanmaya karar veren çiftlerin genelde farklı yerlerde farklı hayatlar yaşamak istediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle hayat arkadaşınızla benzer ve farklı yönleriniz üzerine kafa yormak, emeklilik kararı açısından da önemli.