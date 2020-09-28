Emin Çapa'nın yeni adresi belli oldu

28 Eylül 2020 Pazartesi, 16:47

Uzun yıllar CNN Türk'te görev alan ekonomist Emin Çapa, Halk TV'de programa başlıyor.

Halk TV ile anlaştığını sosyal medyadan duyuran Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım; biliyorsunuz @halktvcomtr yayınları "Atatürk İlke ve Inkılaplarına aykırı yayından" 5 gün boyunca durduruldu. Cezanın uygulamaya konduğu dün itibariyle ben de @halktvcomtr 'nin uzun zamandır çok nazik ve onurlandırıcı bir ısrarla yaptığı davete EVET dedim.

Henüz tam olarak yayın gün, saat ve içeriği belli değil. Ama her zaman olduğu gibi aklın, bilimin, gerçeğin, adaletin peşinden gitmeye devam edeceğim. Sadece ekonomiyi değil, dünyanın nereye gittiğini de sizlerle paylaşmaya çalışacan bir yayın yapmayı arzuluyorum. Yılbaşına kadar önceden planlanmış iş yoğunluklarım nedeniyle, daha hafif bir yayın olacak. Yılbaşından itibaren gerçek peryoda döneceğiz.

Neden şimdi ve neden @halktvcomtr'ye evet dedim? Tek Adam rejiminde, Şahsım Sarayı'nın bütün baskılarına rağmen öyle ya da böyle yayıncılık, habercilik yapmaya çalışan tüm mecra ve habercileri değerli buluyorum. Hepinizi hepsine sahip çıkmaya davet ediyorum

Aylarca karar vermemi zorlaştıran çok kıymetli davetleriyle beni onurlandıran tüm mecra yöneticisi ve haberci dostlarıma teşekkür ediyorum. Her biri değerli ve birbirinden onurlandırıcı tekliflerdi. Evet diyemediklerimden özür diliyorum. Biliyorsunuz daha önce de @halktvcomtr ekranlarında olmuştum. İki taraf için de hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan, maddi hiçbir unsur içermeyen bu dönem, tamamen karşılıklı güvene dayalıydı. Seçim sürecinde söyleyeceklerim vardı ve onlar da bana ekranlarını açtı.

Şimdi ise durum öyle değil. @halktvcomtr yeni bir atılım içerisinde, kendini yeniden yapılandırıyor. Sevgili dostum @SuatToktas, yıllarca beraber yayın yaptığım @siring ve her zaman güvendiğim, desteğini yanımda hissettiğim @AysenurArslantv bütün bu süreçte destek oldular.

Sonuçta benim derdim ekranda olmak değil. Benim bu ülkeye dair söyleyeceklerim var. Bu ülkenin geleceğine dair kimsenin söndüremeyeceği umutlarım var. Güzel yarınlara dair inancım var. Türkiye'nin, dünyanın daha iyi bir yer olacağına dair rüyalarım var.

Dünya yeni bir çağa girerken, ülkemin, halkımın bunu kaçırmasını istemiyorum. Kendi oğlum yolunu çizerken, onun kadar şanslı olmayan ve benim kendi çocukluğumda yaşadığım gibi, umutla kendine bir yol açmaya çalışan gençlerin heba olmasına itirazım var. Bu derdimi geniş kitlelere anlatmak, ülkemin geleceğinin yok edilmesine itirazımı yüksek sesle haykırmak için @halktvcomtr 'ye evet dedim. Bunu da daha fazla geciktirmeden, yayın yasağının geldiği pazar günü yaptım.Yayın ve içerik özgürlüğü konusunda habercilik kısıtları dışında hiçbir sınırlamaya tabi kalmayacağım konusunda beni temin eden @halktvcomtr ailesinin bir parçası olmayı haketmek için elimden geleni yapacağım. En zor zamanlarında @halktvcomtr 'yi ayakta tutan seyircilere layık olmayı umuyorum.

Schopenhauer, "Gerçeğin, gerçek olmaktan gelen bir gücü vardır" der. @halktvcomtr gücünü tam da buradan alan bir kanal. Çok sevdiğim P. Dick'in şu sözünü çok tekrarlarım; "Gerçek siz ona inanmaktan vazgeçtiğinizde değişmeyen şeydir". @halktvcomtr 'yi karartmakla, habercileri susturmakla, hapislere tıkmakla, "Silivri soğuktur" diye tehdit etmekle GERÇEK DEĞİŞTİRİLEMEZ.

Saray medyasının bütün propogandaları, Türkiye'nin uçurumdan aşağıya yuvarlandığı gerçeğini değiştiremez ve zaten değiştiremiyor. Ülkesini ve halkını seven bizler bu gerçeği haykırırken, bunun değişmez bir kader değil, değiştirilebilir bir süreç olduğununun da bilincindeyiz

Sevgilim, 33 yıllık yoldaşım, çocuğumun annesi, "en çok neşemizi çaldıkları için kızıyorum" diyor. Daha güzel, refah ve huzur içinde yarınlara olan inançla, tüm desteğiniz için hepinize teşekkür ediyor, @halktvcomtr yayınlarında buluşacağımız günleri heyecanla bekliyorum."



