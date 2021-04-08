Eminağaoğlu suç duyurusunda bulundu

08 Nisan 2021 Perşembe, 16:38

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, gözaltına alınan 10 emekli amiralin yedekleri alınmadan teknolojik eşyalarına el konulması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Emekli 104 amiralin, 4 Nisan’daki Montrö açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında açıklamada imzası bulunan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal 5 Nisan sabahı gözaltına alınmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU: HUKUKA AYKIRI

Gözaltına alınan 10 emekli amiralin yedekleri alınmadan teknolojik eşyalarına el konulduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunan Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Bu eşyanın CMK 134’üncü maddesine ve ilgili maddelere uygun olarak, imajları/yedekleri kendilerine verilmeden, bu durum bir tutanağa bağlanmadan, söz konusu eşyaya el konulmakla, bunlar üzerinde yapılacak inceleme sonucu elde edilecek bilgi ve belgeler her durumda hukuka aykırı niteliğindedir” dedi.

Gözaltına alınan emekli amirallerle ilgili olarak el konulan eşyalar konusundaki işlemlerin yasaya aykırı olacağını söyleyen Eminağaoğlu, ilgililer hakkında soruşturma açılmasını talep etti.