Emine Akkesen cinayeti 18 yıl sonra aydınlatıldı
Aydın'ın Efeler İlçesinde 18 yıl önce evinde boğularak öldürülen Emine Akkesen cinayeti, aydınlatıldı.
Cinayet, 3 Ağustos 2003'te Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. 18 yılda katil zanlısı yakalanamadı, kimliği de tespit edilemedi. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kaldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan ekip, faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden açtı. 3 aylık çalışmalar sonucunda, yaklaşık 11 klasör evrak, yüzlerce ifade, ekspertiz raporları, HTS kayıtları tekrar incelendi.
BAŞKA BİR SUÇTAN CEZAEVİNDE
Dosya kapsamında şüpheli veya şüphelileri tespit etmek amacıyla bilgi sahibi kişilerin tekrar ifadelerine başvuruldu. Yapılan araştırmalar devam ederken, maddi bulgular tekrar gün yüzüne çıkartılarak gerekli incelemeler için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burada yapılan DNA karşılaştırılması sonucunda, kasten öldürme suçunu gerçekleştiren kişinin Engin Akkuş olduğu tespit edildi.
Cinayetin işlendiği 3 Ağustos 2003'e kadar Aydın'da yaşadığı tespit edilen Akkuş'un işlediği başka bir suçtan cezaevinde hükümlü olduğu öğrenildi.
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