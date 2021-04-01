Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Mart ayında 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu

01 Nisan 2021 Perşembe, 20:54

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Mart Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, Mart ayında erkekler tarafından 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Raporda, 19 şüpheli kadın ölümüyle geçtiğimiz Eylül ayından bu yana en yüksek şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

Kadınların öldürülme bahanesinin yüzde 71'inin tespit edilemediği belirtilirken, yüzde 25'inin hayatına dair karar alma gerekçesiyle, yüzde 7'sininse ekonomik gerekçelerle öldürüldüğü aktarıldı. Raporda, "Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kadınların yüzde 46'sının evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Kadınların öldürülme bahanesinin yüzde 71'inin tespit edilemediği belirtilirken, yüzde 25'inin hayatına dair karar alma gerekçesiyle, yüzde 7'sininse ekonomik gerekçelerle öldürüldüğü aktarıldı.



Aylardır LGBTİQ+’lara yönelik ayrımcı politikaların devam edildiğine işaret edilen raporda, bu ay İzmir’de, trans kadın Miraş Güneş’in, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve Güneş'in failinin dahi bulunmadığı hatırlatıldı.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Mart 2021 Raporu şu şekilde:



MART AYINDA 28 KADIN CİNAYETİ, 19 ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ

Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi 10 yıldır devam ediyor. Platform olarak, ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. İçişleri Bakanlığı ise kaç kadının, neden, nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü açıklamak yerine, kadın cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıtıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.

20 KADININ HANGİ BAHANEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Bu ay 28 kadın cinayeti işlenmiş, 19 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulunmuştur. Öldürülen 28 kadından 20’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, 1’i ekonomik, 7’si de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 20 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.