Emine Erdoğan: Kadının toplumsal hayata katılımını, fıtratını örselemeden artıran modeller peşindeyiz

08 Mart 2021 Pazartesi, 16:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Halkbank tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen Üreten Kadınlar Zirvesi’ne bir video mesajı ile katıldı.

"İnsanların; gayreti, çalışması ve azmiyle güzel bir dünya inşa etmeye muktedir olduğunu" dile getiren Emine Erdoğan, "Bu anlamda dünya, ektiklerimizi topladığımız, verimli bir toprak gibidir. İçinde çocuklarımızın yaşamasına razı olacağımız geleceğin dünyası, kadın eli değmeden kurulamaz" diye konuştu.

"Sanayi Devrimi'yle modern dünyanın, kadınları çalışan-üreten diye etiketlediğini, bu sistemin dışında kalanları ise atıl olduklarına inandırdığını" öne süren Erdoğan, "Üretimi, belli kalıplar içine sıkıştırarak, kadının hayatın içindeki emeğini, görünmez kıldı, özgüvenlerini elinden aldı. Kadınlarımız bir anlamda, adı konmamış bir tecrit yaşadılar. Tabii bu esnada anne olmak, nesil yetiştirmek, en büyük değer olan ailenin lokomotifi olmak önemsizleştirildi" dedi.

"İLK KEZ KATILMIYOR"

"Halbuki Anadolu kadınının, tarih boyunca üretmediği, çalışmadığı tek bir an olmamıştır" diyen Emine Erdoğan," Köklü medeniyet tarihimizde kadın, yaradılışının tüm cevherlerini, hem sosyal hem de ekonomik hayata katmıştır. Aynı zamanda evlat, kardeş, eş ve anne gibi hayatın içinden geçtiği tüm evrelerde mutlaka söz sahibi olmuştur. Toplumumuzun kendine has ruhu ve gücü, kadınlarımızın hem ev içinde hem de ev dışındaki emekleriyle kazanılmıştır. O nedenle kadınlarımızın toplumsal hayata ilk kez katılıyormuş algısı, medeniyet tarihimize büyük bir haksızlık olur" diye devam etti.

'FITRATA UYGUN' MODELLER

"Küresel akımlar ve sistemlerin, her şeyi ve herkesi tek tip hale getirmenin peşinde olduğunun" belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:

"Ancak biz, Türk kadınının ezelden beri var olan gücünü yeni kazanıyormuş gibi lanse edemeyiz. Biz uzun zamandır basmakalıp modeller değil, kadının toplumsal hayata katılımını, onun fıtratını örselemeden artıran modeller peşindeyiz. Kadınların özel ve kamusal alandaki hayatlarını dengeli bir şekilde yürütebilmelerine imkan arıyoruz. Aslında bu çabanın sonuçları, bugün bu zirvede, sanattan spora, ticaretten gastronomiye kadar her alanda, büyük işler yapan kadınlarla, karşımızda duruyor."