İstanbul'da metroya 8 Mart yasağı: Taksim metro girişi saat 14.00’te kapatılacak
İstanbul'da, kadınların çağrısıyla Taksim'de düzenlenecek Feminist Gece Yürüyüşü eylemi öncesi İstanbul Valiliği saat 14.00 itibariyle Taksim'e çıkan tüm yolların kapatılacağını duyurdu. Metro İstanbul da Valilik kararıyla saat 14.00'ten itibaren Taksim istasyonunun kapatılacağını bildirdi.
İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart (bugün) saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Valilik, kapatılacak yolları şöyle listeledi:
Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak’tan Taksim Meydan istikametine kapatılacak.
Taksim Meydan (büfeler önü) – İstiklal Caddesi’ne bağlanan yol kapatılacak.
Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak – İlk Belediye Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak.
Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne gidiş istikameti trafiğe kapatılacak.
Yeni Çarşı Caddesi -İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal’e akım verilmeyecek.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 8, 2021
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.
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