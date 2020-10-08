'Hermes çanta' davası: Savcı 'anlayana gerekçe açık' dedi

08 Ekim 2020 Perşembe, 15:54

Evrensel yazarı Ender İmrek hakkında açılan davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ender İmrek hakkında, 'Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta' başlıklı yazısı nedeniyle Emine Erdoğan'a 'güzel vasıf atfetmeyerek hakaret ettiği' iddiasıyla açılan davada, avukatı Yıldız İmrek beraat talep etti.

Evrensel'de yer alan habere göre, esas hakkında mütaalasını açıklayan savcı, İmrek'in "isnat edilen suçtan" cezalandırılmasını istedi ancak herhangi bir gerekçe açıklamadı. İmrek'in avukatlarının savcıya 'gerekçe açıklama yükümlülüğünü' hatırlatması üzerine Savcı “Anlayana gerekçe açık” yanıtını verdi.

"ASILSIZ İTHAM NEDİR?"

İmrek, “Muhatap Emine Erdoğan, burada siyasal bir rol üstlenmiş bir kişidir, müvvekilim de bir basın mensubu sıfatıyla siyasal eleştiri yapmıştır. İddianamede 'asılsız ithamlar' gibi ifadeler vardır. Asılsız itham nedir anlamış değiliz. Emine Erdoğan Hemes çanta takmamış mıdır, takmıştır. Öyleyse asılsız olan nedir? Burda yapılan siyasal eleştiridir” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı herhangi bir gerekçe göstermeden “Sanığın isnat edilen suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Mütaala ardından söz alan Avukat İmrek, “Savcının bütün beyanlarının gerekçeli olması gerekir. Sayın mahkeme de savcının mütaalasının gerekçesini ortaya koymasını talep etmelidir” dedi. İmrek, mütaalaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Duruşma savcısı ise Avukat Yıldız İmrek'in bu talebine karşılık “Anlayana gerekçe çok açık” şeklinde yanıt verdi.

Talebe yanıt vermeyen mahkeme başkanı, süre taleplerini dikkate alarak bir sonraki duruşmanın 2 Aralık 2020 tarihinde saat 10.05'te görülmesine karar verdi.