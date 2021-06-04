Eminem yeni şarkısı Killer ile Youtube rekoru kırdı
Eminem’in yeni şarkısı Killer, YouTube’da altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaştı.
Eminem, Cordae ve JackHarlow ile bir araya geldiği yeni remix’i Killer’ı geçtiğimiz günlerde yayımladı. Music To Be MurderedBy albümündeki parçanın yeni bir sürümü olan eser, rapçiden yeni bir dörtlük de içeriyor.
YouTube üzerinden dinleyicilerin beğenisine sunulan şarkı, altı günde 5 milyon dinlenme sayısına ulaşarak, rekor kırdı. Kariyeri boyunca dünya çapında albümleri 130 milyondan, single’ları 389 milyondan fazla satan sanatçının son albümü Music To Be MurderedBy 17 Ocak 2020’de piyasaya sürülmüş ve 279 binden fazla satarak, Billboard Top 200 listesinde 1 numaraya çıkmıştı.
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