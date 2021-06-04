Barış Atay kuzeni Nihat Mugil ile şarkı çıkardı

04 Haziran 2021 Cuma, 10:47

Barış Atay ve Nihat Mugil'den oluşan Mengene ilk teklisiyle dinleyici karşısına çıktı. Mengene, kendi dallarında yaptıkları işlerde dikkat çeken ikilinin yıllar öncesinden başlayan, bir araya geldiklerinde yaptıkları müzik çalışmalarını profesyonel bir platforma taşımaya karar vermeleriyle ortaya çıktı. Mengene deyişlere, türkülere yapacağı yeni yorumlarla ve besteleriyle dinleyiciyle buluşacak.

Mengene'nin ilk şarkısı Zülfü Livaneli’nin 'İnce Memed' eseri oldu. Şarkı, tüm dijital platformlarda yayınlandı.