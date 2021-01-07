Emniyet toplumsal olaylarda TSK'ya ait silahları ve taşıtları kullanabilecek
Rektör protestosuna yönelik polis müdahalesi tartışılırken TSK, MİT ve Emniyet Taşınır Mal Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre “terör ve toplumsal olaylar”da TSK’ye ait silah ve taşıtlar, bakan onayıyla Emniyet ve MİT’e devredilebilecek.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasına yönelik protestolara polisin müdahalesi üzerindeki tartışmalar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Taşınır Mal Yönetmeliği’nde tartışma yaratacak bir değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği” adlı değişiklikle “milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda” TSK, Emniyet ve MİT, taşınır mallarını herhangi bir şarta bağlı olmadan birbirine devredebilecek.
Böylece TSK’ye ait silah ve taşıtların “terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketleri” gerekçesiyle Milli Savunma Bakanı’nın onayıyla Emniyet ve MİT’e devredilebilmesinin önü açıldı. Ayrıca yönetmelikteki “Taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar” maddesine “Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca uluslararası anlaşmalara dayanılarak dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelerde bulunan kamu veya özel nitelikli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla tedarik edilecek taşınırlar” bendi eklendi.
Böylece uluslararası anlaşmalara dayanılarak “dost ve müttefik” ülkelere taşınır mal işlem belgesi olmaksızın taşınır malların sevkıyatı yapılabilecek.
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