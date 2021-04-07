Emniyet'ten, Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen para saçan kişi için açıklama

07 Nisan 2021 Çarşamba, 13:29

Lüks aracında kokain çektiği görüntüleri ortaya çıkan AKP Genel Merkez Çalışanı Kürşat Ayvatoğlu vakası konuşulmaya devam edilirken bu kez de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda koruma olduğu iddia edilen Hakan Tek isimli kişinin, lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündeme geldi.

Hakan Tek'in TikTok hesabından paylaştığı videodaki para görüntüleri ortaya çıktı. Hakan Tek'in videoda yüzlerce lirayı saçtığı görülürken, diğer videoda ise deste deste Avro paylaştığı görüldü.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI: GÖZALTINA ALINDI

Konu Meclis gündemine de taşınırken Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya platformlarında yer alan 'Erdoğan'ın koruması olduğu iddia edilen H.T.’nin para videoları ortaya çıktı' başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bahse konu iddia üzerine başlatılan incelemede, 1989 Kayseri doğumlu olduğu tespit edilen şahsın, Kocasinan / KAYSERİ adresinde ikamet kaydının olduğu anlaşılmıştır.

Dezenformasyon yapan şahsın, 'Cumhurbaşkanlığı’nın yakın koruması olduğu' iddiası asılsızdır. Söz konusu şahsın, Cumhurbaşkanlığında herhangi bir görevinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Özel bir şirkette şoför olarak çalışan H.T, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır.

Son dönemde Türk Polis Teşkilatına yönelik iftira kampanyasının son halkası olarak değerlendirilen iddiayı gündeme taşıyan hesaplar hakkında gerekli tespitler yapılmış olup adli mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."