AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan Ayvatoğlu öz eleştirisi: 'İşe alınması bizim kusurumuz'

02 Nisan 2021 Cuma, 15:41

Uyuşturucu kullanırken gözaltına alınan AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu'yla ilgili, danışmanı olduğu iddia edilen AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Bize oy veren insanların bunları AK Parti’ye yakıştıramadığı için üzüldüğünü görüyorum ve onlardan helallik istiyorum" demişti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise, "Her kim nerede, hangi görevlerde, ister bürokratik ister siyasi partilerde her kim hangi yanlışı yaparsa bedelini öder. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik bir hukuk devletidir. Hukuk devleti olmanın gereği hukuku ihlal edenleri, hukukta ve kanunlarda karşılığı neyi gerektiriyorsa kulağından tutar, yargının önüne götürmek hepimizin bir vatandaşlık görevidir" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li iki ismin ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da, BBC Türkçe'ye konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan, Ayvatoğlu ile ilgili olarak, "Bu kadar yanlış kişinin partimize kolaylıkla girmesi bizim kusurumuz" diye konuştu.

Turan'ın BBC'ye verdiği söyleşide ilgili kısım şu şekilde:

- Son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi partinizin büro elemanı Kürşat Ayvatoğlu'nun uyuşturucu kullanırken lüks araç içinde görüntüleri. Yine bir milletvekilinizin eski danışmanıyla ilgili dolandırıcılık iddiaları var. Bu genç insanların nasıl bu kadar zenginleştiği sorgulanıyor ve bu konuda partinize eleştiriler var. Neler söylemek istersiniz?

"Birincisi, daha önceden bilinmesine rağmen, bunların kongreden sonra servis edilmesini, kongreden kaynaklı pozitif siyasi iklimi bozma çabası olarak değerlendiriyorum. Dediğiniz isimler çok uç, çok farklı, çok istisna isimler. AK Parti bu değil, bu olmaması lazım. Biz Yusuf diye ifade edilen evlatlarımızı, Ömer iddiası ortaya koyduğumuz insanları arayan bulan insanlarız. O örnekler hepimizi üzen hepimizi yoran, hepimizin dışladığı örnekler.

Kaldı ki o örneklerin görüntüleri ortaya çıktığı andan itibaren, partimizin ilgili kurulları anında işine son verdi, yargıyı emniyeti göreve davet etti. Bırakın sahip çıkmayı aksine en hızlı şekilde cezalandırılsın, diye adımlar atıldı. O yüzden bu kötü örnekler üzerinden partimizi okumayı doğru bulmuyorum.

Ama 13 milyonun üzerinde üyesi olan bir partiyiz. İçimizde yanlışlar hatalı kişiler olacak. Mesele bu yanlışlar hatalar görüldüğünde AK Parti'nin nasıl tavır aldığı konusu. Eğer AK Parti bir gün gelir de 'Ben o Kürşat tarzı örneklerin olduğu yeri savunuyorum, meşru görüyorum sahip çıkıyorum' derse, ben de AK Parti'de yer almam. Mesele onlara ortaya çıktığında nasıl tavır aldığınız.

Ama şunu da ekleyeyim. Ben milletvekiliyim, grup başkanvekiliyim. Bir memuru bile, yani devletin içerisindeki bir kişiyi bile ya da bir danışman alırken bile bir iki ay süren güvenlik soruşturması var. Bizim partimize bu kadar yanlışı olan bir kişinin bu kadar kolay, bu kadar tedbirsiz, bu kadar rahat işe girmesi, bizim kendi kusurumuz, kendi sorunumuz. Bunu da tartışmak zorundayız."