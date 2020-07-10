‘Emre 1 sene daha oynasın’
F.Bahçe’nin 40’ına merdiven dayamış kaptanı Emre Belözoğlu, futboluyla parmak ısırtmaya devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen oynadığı süre zarfında takıma maksimum katkıyı veren kaptan, G.Birliği maçında attığı nefis golle 1 puanı kurtaran isim olmuştu.
Emre için son iki yazımda, “Sportif direktörlükten vazgeç, bir yıl daha devam et” demiştim. Bugün bakıyorum, taraftar da aynı düşüncelerimi paylaşıyor. Sosyal medyada Emre’nin futbolu bırakmaması için yoğun talep var. Emre de futbola tam anlamıyla doyamadığını ifade etmişti.
Bakarsınız futbola ‘devam’ kararı alır. O şu an takımın vazgeçilmezi. Keşke diğer arkadaşları da Emre gibi yürekli olsa...
SERDAR’A 1 MAÇ CEZA
F.Bahçe’de Serdar Aziz, Göztepe maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ve 13 bin TL ceza aldı.
ULANOVAS F.BAHÇE’DE
Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Zalgiri’’ten ayrılan oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bu arada Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi saat 11.00- 14.00 saatleri arasında online olarak yapılacak. Futbol Şube Sorumluluğu görevine de Selahattin Baki getirildi.
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