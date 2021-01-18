Emre Belözoğlu: Mesut kupalar için geldi

Emre Belzöoğlu, "Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte" dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2021 Pazartesi, 09:14
Emre Belözoğlu: Mesut kupalar için geldi
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu Mesut Özil'in şampiyonluklar için geldiğini söyledi. Emre Belözoğlu, "Mesut için Fenerbahçe için hayırlı bir süreç olur umarım. Ailesi ve kendisi evlerine, memleketlerine hoş geldiler. Çok şey var Mesut için öncelikle. Koskoca Fenerbahçe camiasının düşüncesi ortak. Mesut'un hayali, Fenerbahçelilerin hayali gerçek oluyor. Nice kupalar kazanacağımız seneler geçireceğiz birlikte. Mesut, dünya ve ülke futbolunun en büyük isimlerinden biri. Taraftarlar müsterih olsun. İyi bir takımımız var. Mesut ile birlikte çok daha güçlü olacağız." ifadelerini kullandı


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