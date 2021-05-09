Emre Belözoğlu: Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk
Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu, 2 - 1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.
Süper Lig'İn 40. haftasında oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardında basın toplantısında konuşan Belözoğlu, şu açıklamalarda bulundu;
"Her iki takım da sahaya kazanmak için çıktı. Maçın başında tüm senenin en kötü yarısını oynadık. İki kere şut atabildik, pozisyonlar verdik. İlk yarıda ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarıda oyuncularımız istekleri, arzularıyla, Fenerbahçe duruşuyla net bir oyun ortaya koydu. 7-9 fırsata girdik. Bugün gerçekten bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin yolu açık. Güzel günler olacak. Büyük cümleler kurmadık, sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi söyledik. Allah'ın izniyle inanıyoruz."
Tesadüflere inanmadığını dile getiren Belözoğlu, "Şampiyonluk yolundaki bu tarz goller hiçbir zaman tesadüf olmuyor, kadere etki ediyor. İnandığımız yolda ilerlemek, kader kapılarının açılması için istemek gerekiyor. İkinci yarı bunu net gösterdik, sonuna kadar devam edeceğimizi herkese hissettirdik" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Belözoğlu, "İlk gün söylediğim gibi, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Camia olarak da inanıyoruz. Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Belözoğlu, takımının başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup olduğu hatırlatılması üzerine de, "Kendi performansımı büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirir. Ben elimden geldiğince özveriyle, inançla sahanın kenarında bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Mutluyum. İnşallah devamı gelir" diyerek sözlerini tamamladı.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
- Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde Acun Ilıcalı iddiası
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması