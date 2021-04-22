Emre Belözoğlu uyardı, Fenerbahçe şampiyonluk ateşini yaktı

22 Nisan 2021 Perşembe, 09:31

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kayıpları üzerine futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Biz tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyon oluruz" mesajı verdi.



Antrenman öncesinde futbolcularla konuşan Emre Belözoğlu, "Bİz kendi maçlarımıza odaklanalım. Başkalarının urumuna göre hesap yapamayız. Bİzim çok önemli bir Kasımpaşa maçımız var. 5'te 5, 6'da 6 gibi sözlerden uzak duralım. Rakibimiz küme düşme hattında yer alıyor. Zor geçecek bir 90 dakika bizi bekliyor" ifadesini kullandı.