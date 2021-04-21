Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun babalık sevinci
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, ikinci kez baba oldu.
Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki futbolcusu Luiz Gustavo, bugün baba oldu. Brezilyalı orta saha ve eşi Milene Marx, ikinci erkek çocuklarına Kilian adını verdiler.
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi sarı-lacivertli camiaya duyurdu.
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