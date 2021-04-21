Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun babalık sevinci

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, ikinci kez baba oldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:19
Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun babalık sevinci
Abone Ol google-news

Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki futbolcusu Luiz Gustavo, bugün baba oldu. Brezilyalı orta saha ve eşi Milene Marx, ikinci erkek çocuklarına Kilian adını verdiler.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi sarı-lacivertli camiaya duyurdu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler