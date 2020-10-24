Emre Can'a koronavirüs şoku

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2020 Cumartesi, 10:24
Emre Can'a koronavirüs şoku
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 Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki Emre Can’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Emre Can’ın herhangi belirti göstermediği ve evinde izolasyona alındığı aktarıldı.

Bugün test edilen diğer sarı-siyahlı oyuncuların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 5. haftasında yarın sahasında Schalke 04 ile karşılaşacak.


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