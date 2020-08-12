Emre Kılınç resmen Galatasaray'da!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:51

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Arda Turan'ı açıklayan sarı kırmızılılar dün de Oğulcan Çağlayan transferini duyurmuştu.

Yeni transferlerini saat 19.05'te duyuran Galatasaray bu geleneğini bozmadı. Sarı kırmızılılar, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Emre Kılınç ile anlaşmaya vardıklarını resmi twitter hesabından duyurdu.

#CimbomÇağırYeter etiketiyle açıklanan transferde "Hayallerin gerçekleştiği yere hoş geldin Galatasaraylı Emre!" ifadelerine yer verildi. Transfer videosunda aynı zamanda Barış Manço'nun şarkısına yer verilirken şarkıda geçen "Ben yolumdan döner miyim" sözü dikkatlerden kaçmadı.

"DİK DURUŞUMU KORUDUM"

Kendisini 4 yıllığına Galatasaray'a bağlayan Emre Kılınç kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başta Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray’da olmak, Galatasaray’ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray’dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray’da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun.”

EMRE'NİN GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?

Galatasaray tarafından KAP'a yapılan açıklamada Emre Kılınç'ın maliyetiyle ilgili şu ifadelere yer verildi.

"Profesyonel futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sakarya doğumlu olan Emre Kılınç'ın piyasa değeri 5,5 milyon Avro. 25 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Sivasspor formasıyla ligde çıktığı 28 maçta 8 gol 5 asistlik performans göstermişti.