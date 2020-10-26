Emre Sakçı, Avrupa rekoru kırdı

Olimpik yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League’de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.

DHA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 19:51
Emre Sakçı, Avrupa rekoru kırdı
Abone Ol google-news

Olimpik yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League’de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League’de mücadele eden Fenerbahçe Kulübü olimpik sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı. Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı. Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler