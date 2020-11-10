Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru
Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı.
Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi’nde 100m kurbağalamadaki 55.74’lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Bundan önceki Avrupa rekorunu 4 gün önce Belaruslu Ilya Shymanovich kırmıştı. Shymanovich, Budapeştedeki Uluslararası Yüzme Ligi'nde 55.86'lık bir derece elde etmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması
Video Haberler
- Saat 09.05’i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu
- Törene Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti!
- Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
- Kadıköy’de 10 Kasım’da “Ata’ya saygı zinciri”
- 10 Kasım töreninde gergin anlar!
- Anıtkabir'de skandal! 10 Kasım yayınını zorla kestiler
- 09.05'te yağmur altında: Ben ıslanırım keşke geri dönse
- Saat 09.05'te gözyaşlarına hakim olamadı
- Markette hırsızlık iddiasına meydan dayağı kamerada
- Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması