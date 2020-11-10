Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 13:37
Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru
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Milli yüzücü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi’nde 100m kurbağalamadaki 55.74’lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı. Bundan önceki Avrupa rekorunu 4 gün önce Belaruslu Ilya Shymanovich kırmıştı. Shymanovich, Budapeştedeki  Uluslararası Yüzme Ligi'nde 55.86'lık bir derece elde etmişti. 


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