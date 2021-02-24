Emre Türkay'ın eğitim hakkı geri verildi
Cezaevinde uzaktan eğitim alması engellenen Emre Türkay, hukuk savaşını kazandı.
Kırıkkkale F Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak kalan Emre Türkay (33) İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencesi. İki buçuk yıl önce kendi parası ile bilgisayar alarak cezaevinde eğitimini sürdüren Türkay’ın, uzaktan eğitim talebini kabul eden mahkeme, 3 ay sonra kesinleşmiş kararı bozarak reddetti. Türkay’ın eğitim hakkının engellenmesini gazetemizin duyurmasının ardından üst mahkeme, infaz hâkimliğinin kesinleşmiş kararı bozamayacağını gerekçe göstererek Türkay’ın eğitim hakkı talebini kabul etti.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi hükümlü Emre Türkay gazetemize mektup ve mahkeme kararlarını göndererek eğitiminin engellenmesinin üst mahkeme yoluyla kaldırıldığını yazdı. Gazetemizde çıkan haberin bu kararda etkili olduğuna inandığını dile getiren Türkay, “Üst mahkeme bu hukuksuzluğa dur dedi. Uzaktan eğitimimin önünde engel kalmadı. İtiraz ettiğim üst mahkeme verdiği kararla ‘kesin kararı öyle kafana göre değiştiremezsin’ dedi. İşe bakın ki gazetecilik bölümünü, gazetecilerin desteği, yardımıyla bitirmiş olacağım. Bu dört yıldır aldığım derslerden daha önemli bir ders ve öğretiydi” dedi.
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