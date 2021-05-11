Emsal karar: SGK, Covid-19'u meslek hastalığı saydı
İzmir Tabip Odası’nın koronavirüsün (Covid-19) meslek hastalığı sayılması için yaptığı başvuru kabul edildi.
İzmir Tabip Odası'nın geçen yıl koronavirüseten yaşamını yitiren iş yeri hekimi Dr. Muharrem İdiz için SGK'ye yaptığı başvuruda emsal niteliğinde bir karar çıktı. SGK, Dr. Muharrem İdiz'in ölümünün meslek hastalığına bağlı olduğu değerlendirdi.
Pandeminin ilk günlerinde bu yana, Covid-19’un sağlık çalışanları adına meslek hastalığı kabul edilmesi için girişimlerdse bulunan İzmir Tabip Odası'nın çabaları sonuç verdi. Tabip Odası, geçen yıl nisan ayında yaşamını yitiren Dr. Muharrem İdiz'in yakınları adına SGK’na başvuru yaptı. Başvuruda, Dr. Muharrem İdiz’in ölümünün meslek hastalığı sonucu olduğunun kabul edilmesi ve yakınlarına ölüm geliri bağlanması talep edildi.
'MESLEK HASTALIĞI' SAYILDI
SGK tarafından yapılan ilk incelemede, Covid-19’un mesleki bulaşıcı hastalıklar listesinde olmadığı gerekçesiyle başvuru reddedildi. Kararın ardından İzmir Tabip Odası bu kez Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz etti. İlgili sağlık kuruluşlarından ve işyerlerinden istenilen kayıtlarla yeniden değerlendirilen başvuru sonucunda, ölümün meslek hastalığına bağlı olduğu değerlendirdi. Dr. Muharrem İdiz’in eşi ve kızına, meslek hastalığına bağlı ölüm geliri bağlandı.
Kararın emsal teşkil etmesi gerektiğini belirten İzmir Tabip Odası, yaptığı açıklamada, "Kamu veya özel sağlık kurumu ayrımı yapılmaksızın, Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık emekçilerinin yakınlarının mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gereklidir. Sağlık emekçilerinin yakınları, uzun hukuksal süreçlerle karşı karşıya kalmamalı, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı aylıkları ivedilikle bağlanmalıdır." ifadelerine yer verdi.
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