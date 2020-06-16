En büyük dert ekonomi

16 Haziran 2020 Salı, 02:00

Ipsos araştırma şirketinin yaptığı Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması’na göre, ülkede ilk koronavirüs vakasının çıktığı marttan bu yana en önemli sorunlar sıralamasında ilk sırayı salgın alırken, bu ay ise “ekonomi” yeniden en büyük sorun olarak birinci sıraya çıktı.

Salgının en önemli sorun olma seviyesi yüzde 39’a indi, ekonomi ise yüzde 43’le ilk sırada yer aldı. Her 10 kişiden 8’i, salgının Türkiye ekonomisi için ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşünüyor.