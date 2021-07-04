En büyük miras: Ahlat ağacı tehdit altında

04 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Çidem ailesi hayvancılıkla geçiniyor. Göksal Çidem’in annesi Kadriye Çidem (solda) ve teyzesi Şefika Gelme (sağda) Necatiye köyünde hayatlarını sürdürüyor. Altında büyüdükleri boz ahlat ağacı için savaşıyorlar.

AKP’nin sevdiği şirketlerden Kolin İnşaat tarafından yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı için malzeme ihtiyacı, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünün meralarından karşılanması planlanıyor. Hayvancılıkla geçinen bölge sakinleri tepki gösterdi.

Bölgede babasından kalma boz ahlat ağacı olduğunu belirten 72 yaşındaki Şefika Gelme, “Orada koyun yatırdık. Gölgesinde ekmek yedik. Dedelerim Çanakkale’de şehit olmuş vatan için. Biz de bu toprağı vermeyiz. Biz gelecek nesillerimize bu meraları bırakmak istiyoruz. Benim babam Atatürk’ün cenazesi başında nöbet tutan askerlerden. Biz niye nöbet tutmayalım meramızı, toprağımızı kurtarmak için” diye sordu.

Necatiye köyünden geçen haftalarda kepçelerle toprak alındı. Yaşananları gazetemize anlatan Şefika Gelme, projeyi köy muhtarından duyduklarını belirterek “Geçen gün eşlerimizi toplantıya çağırdılar. O saatte bizim köylümüz hayvan sağıyor, süt götürüyor. Ben de içimden ‘Bu toplantı hayırlı değil’ dedim. Herkes gidemez bu toplantıya. Eşim gitti, geldi. Tren yolları için meramızdan toprak alınacağını söyledi. Burası bizim dededen kalma yerimiz” diye konuştu.

ZARAR VERİR

Toplantıya tepki gösteren Gelme “Kadınların oy kullanma hakkı var. Konuşmaya gelince hakkımız yok mu? Kadınlara neden bir şey sorulmuyor? Fikrimiz neden sorulmuyor? Kadın erkek eşitliği var bu ülkede” dedi.

Bölge sakini Göksal Çidem de konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu. Çidem dilekçesinde özetle, “Necatiye köyü merasında bir iş makinesi toprağı kazarak çuvallarla numune almıştır. Köy geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Kaba yem ihtiyacının büyük bir kısmı merada hayvanların otlamasıyla sağlanmaktadır. Ayrıca numune alınan yerin çok yakınında da hayvan içme suyu göleti bulunmaktadır. Yine köyde hayvancılık yapanların büyük bir kısmı da burada hayvan sulamaktadır. Merada yapılacak her türlü kazı çalışmaları hayvancılığa zarar verecek olup aynı zamanda da erozyona neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf:Jale Avyüzen Zobar

BİZE NE KALACAK

Şefika Gelme, toprak alınmak istenen bölgede bir boz ahlat ağacının kaldığına dikkat çekerek, “Meramızı vermek istemiyoruz. Projeyi duyunca çok üzüldüm. Dedelerden kalan bu meramızı nasıl verebiliriz? Toprak alırlarsa buradan bize ne kalacak? Hayvanlarımız zarar görecek. Belki 20 sene burada ot bitmeyecek. Toprak vermek istemiyoruz” dedi.