Musaba'nın ardından... Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

Kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk transferini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile yapmıştı.

Anthony Musaba'nın serbest kalma bedelini Samsunspor'a ödeyip transferi resmiyete dökmeye hazırlanan Fenerbahçe, ikinci takviyesini Hollanda'dan yapıyor.

Ocak ayında sol bek transferi de planlayan Fenerbahçe, bir süredir Souffian El Karouani ile görüşme halindeydi. Sözcü'ye göre sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de Utrecht ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİP İMZAYI ATIYOR

Souffian El Karouani'nin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı aktarıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkıp 2502 dakika süre alan 25 yaşındaki El Karouani, 3 gol ve 15 asistlik istatistik yakaladı.