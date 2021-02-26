En iyi ekrana sahip telefon hangisi?

26 Şubat 2021 Cuma, 10:57

DxOMark, bir süredir Samsung'un yeni Galaxy S21 Ultra üzerinde testler yapıyor ve telefonu farklı açılardan değerlendiriyor. Ekran testlerini henüz tamamlayan DxOMark, yaptığı bir dizi test sonucundaysa Galaxy S21 Ultra'ya tam 91 puan vererek şu an En İyi Ekranlı Akıllı Telefon olarak listenin başına yerleştirmiş. Listenin devamında ise 90 puan ile Samsung Galaxy Note Ultra ve 89 puanla OnePlus 8T yer alıyor. Peki, iPhone 12 Pro Max nerede derseniz, Apple'ın yeni telefonu ancak 88 puan alabilmiş ve listede 5'inci sırada yer alıyor.

Galaxy S21 Ultra ekran değerlendirmesinde, özellikle telefonun video performansından etkilendiğini ifade eden DxOMark, telefonun sağladığı yüksek parlaklık değeriyle hem iç hem dış koşullarda okunabilirlik oranının çok yüksek olduğunun da altını çizmiş. Fakat buna karşın ekranın oyuncular için ideal olmadığına da işaret eden DxOMark, harika bir ekran beklentisi içinde olan Galaxy S21 Ultra sahiplerinin, bu beklentilerini fazlasıyla elde edeceklerinden de emin.

DxOMark, şimdi ise Galaxy S21 Ultra'nın kamera testlerine başlamış durumda. Şu an bu kategoride listenin başında 139 puan ile Huawei Mate 40 Pro+ ve 136 puan ile Huawei Mate 40 Pro yer alıyor. Bu 2 telefonu Xiaomi Mi 10 Ultra takip ederken, listenin 4'üncü sırasında da yine Huawei P40 Pro bulunuyor.

Kaynak: CHIP Online