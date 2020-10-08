En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

İngiliz The Guardian gazetesinin hazırladığı 60 kişilik "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesinde, Altınordu'dan Yiğit Emre Çeltik ve Medipol Başakşehir'den Ravil Tagir yer aldı.

AA
08 Ekim 2020 Perşembe, 11:43
En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu
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