En kara gece: 15 Temmuz - Dikkat! Başa dönülmesin

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 02:00

Fethullahçı darbe girişiminin ardından ilk derece mahkemelerinde 289 dava açılırken hukukçular, verilen kararların göz önüne alınarak eksik kalan kısımların tamamlanması için Meclis’te yeniden komisyon kurulması ve kapsamlı bir rapor hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. 4 bine yakın hâkim ve savcının meslekten ihraç edildiğini kaydeden hukukçular, bunların verdiği kararların da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ettiler.

GÜLTEKIN: ÜSTÜ İHANET, ORTASI TİCARET, ALTI İBADET

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı avukat Mehmet Ruşen Gültekin, cemaatin AKP iktidarı ile sızma dönemini geride bırakıp yerleşme dönemine geçtiğini söyledi. “Bu bilinmeyen bir süreç de değildi” diyen Gültekin, “AKP, cemaati kullandı. Cemaat onu vurmaya başlayınca bir savaş çıktı. Bazı yerlerde tasfiyeler oldu ama yalnızca uzaklaştırma seviyesinde bir tasfiye. 15 Temmuz iktidar için tam tasfiye fırsatı oldu. 15 Temmuz olduğunda 11 bin yargıç ve cumhuriyet savcısı vardı. 5 bin tanesini FETÖ nedeniyle ihraç ettiler, 6 bin tanesi kaldı. FETÖ’cülerden boşalan makamlara yine AKP’ye yakın isimler atandı. Dolayısıyla aynı sıkıntı devam ediyor” diye konuştu. İktidarın FETÖ’den boşalttığı kurumları başka cemaatlerle doldurduğunu kaydeden Gültekin, “Üstü ihanet, ortası ticaret, altı ibadet dediğimiz bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bunların aslında ABD projesi olduğundan eminiz.

Ama geçmişte et tırnak gibi iç içe geçmiş siyasi İslamcı yapının cemaatten ayrılmasını tam olarak beklemek çok zor. 15 Temmuz olduğunda beklenen, AKP’nin cemaatten tamamen ayrılacağıydı. 15 Temmuz’dan sonra da gördük ki AKP cemaatlerden kopabilmiş değil. Eskiden de FETÖ için siyasiler ‘buna kargalar bile güler’ gibi ifadeler kullanarak FETÖ’nün sızmasını yalanlıyorlardı. ‘Hizmet hareketi’ diyorlardı. Şimdi de sarıklı bir amiral çıkıyor ve üzeri örtülüyor. Biz bu işaretlerden devletin içerisinde net bir örgütlenme olduğunu görebiliyoruz. Adı FETÖ değil, başka cemaatler” diye konuştu.

‘BAKAN KURULDAN ÇEKİLMELİ ’

Liyakatsiz görevlendirmelerin yargıdaki siyasallaşmaya kanıt olduğunu vurgulayan Gültekin, “Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı olan Adalet Bakanı’nın kuruldan çekilmesi gerekiyor. Yürütmenin olduğu bir kurul olmamalı. Geçmişte AKP’de aday olmuş, seçim için uğraşmış kişilerin adli makamlarda olduğunu görüyoruz. Bizi 15 Temmuz’a götüren şeylerin başında liyakatsiz görevlendirmeler geliyor. Bakın bizzat Devlet Bahçeli’nin doğrudan avukatı şu an kurul üyesi. Belki çok doğru kararlar alıyordur ama bir siyasi parti çatısı altında çalışıyor. Yargı bağımsızlığı dediğimiz şey bu değil. FETÖ borsasının kuruluşu da budur. Zaman gazetesine abone olan adama 6 yıl 3 ay ceza verdiler ama gazeteyi satın alana dava bile açılmadı. Boşluğun bu kadar yoğun olduğu alanda borsa döner” ifadelerini kullandı. Halen dokunulmayan ve yeterince soruşturulmayan kurumların olduğunu söyleyen Ruşen Gültekin, “Bakın, duyduklarımızın altında binlercesi var. Ülkenin en önemli mekanizması bağımsız yargı olmalı. OHAL’in üç yıl uzatılmasıyla karşı karşıyayız. Bu FETÖ ile mücadele değil, siyasi iktidarın seçimlere devlet memurlarını korkutarak girmesiyle ilgili bir adım” görüşünü dile getirdi.

AVUKAT CELAL ÜLGEN, SORU İŞARETLERİNİN AYDINLATILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Avukat Celal Ülgen, “F Tipi yargıdan, yani FETÖ’cülerin egemen olduğu yargıdan bugüne kadar çok zaman geçti. F Tipi yargının egemen olduğu dönemde çokça kumpas davası görüldü. Bu davaların ortak noktaları delillerin üretilmiş olmasıydı. Yani birileri daha sonra açılacak soruşturmaya esas olacak delilleri üretiyor ve belli yerlere yerleştirdikten sonra soruşturmalar ihbarlarla başlatılıyor ve deliller yerleştirilmiş oldukları yerlerde bulunarak tutanak altına alınıyor ve sonra gözaltılar sürüp gidiyordu. En çok bilinen dava Ergenekon davasıydı ve ana davaydı. FETÖ’nün bu davaları çok can yaktı. OdaTV davası ise F Tipi yargının üretilmiş delillerde en üst derecesidir, ustalığıdır. Trojanlar ve solucanlar vasıtasıyla hedef bilgisayarların güvenlik duvarları çökertilir ve buraya bırakılan suç unsurları daha sonraki aramalarda imajı alınmış deliller arasında çıkar. Bu dönemi de atlatmayı ve çeşitli bilirkişi incelemeleri ile kanıtlamayı başardık. Görülmektedir ki FETÖ yargısı süreci uzun ve yargıyı itibarsızlaştıran bir süreçtir” dedi.

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