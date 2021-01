En az beğenilen 'Friends' bölümü hangisi?

08 Ocak 2021 Cuma, 11:35

Money.co.uk'un araştırması, sitcom'un 236 bölümlük kataloğunda 4. sezonun "The One with the Invitation" isimli bölümünün IMDb'deki en düşük puan alan "Friends" bölümü olduğunu açığa çıkardı.

Söz konusu bölümde Ross (David Schwimmer), Emily (Helen Baxendale) ile düğününü planlarken, eski sevgilisi Rachel (Jennifer Aniston) çiftin Londra'daki yaklaşan nikahının davetiyesini alıyor.

Ağırlıklı biçimde video kesitlerinden oluşan bölümde Ross ve Rachel bir başlayıp bir biten çalkantılı ilişkilerini anımsıyor.

Bölüm, Rachel'ın hamile Phoebe'yle (Lisa Kudrow) beraber New York'ta kalmaya karar vermesiyle sona eriyor, fakat Rachel bir sonraki bölümde bu kararından vazgeçiyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, IMDb'de "The One with the Invitation" bölümünün dizinin hayranlarından aldığı 7,2 puan diğer dizilere kıyasla yine de yüksek olsa da Friends'in tüm 10 sezonunun ortalaması olan 8,5'un altında kalıyor.

Buna kıyasla, IMDb'de en yüksek puan alan bölümse, 5. sezonda arkadaş grubunun Monica (Courtney Cox) ve Chandler’ın (Matthew Perry) gizli ilişkisini öğrendiği "The One Where Everyone Finds Out" oldu.

Friends'in, HBO Max'ın üzerinde çalıştığı ve senaryosu henüz yazılmamış, karakterlerin yeniden bir araya geleceği bölüm 2021'de yayımlanacak.