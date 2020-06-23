En uzun günü şarkılarla uğurladılar

23 Haziran 2020 Salı, 21:39

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran Pazar günü, Red Bull Türkiye sosyal medya hesaplarından paylaşılan etkinliklerle takipçilerin interaktif katılımı ile gerçekleşti. Günün ilk saatlerinden gün batımına kadar süren En Uzun Gün (#EnUzunGün) programıyla Red Bull Türkiye hesaplarında mokteyl tariflerinden müzik listelerine, spordan gaming’e uzanan çeşitli aktiviteler vardı.

Türkiye’nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir ve sportif yanı ile öne çıkan model Itır Esen, beraber gerçekleştirdikleri antrenman ile en uzun güne aktif bir başlangıç yaptı. Red Bull Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanan antrenman ile iki ünlü isim kendilerine meydan okudu. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen canlı yayında Red Bull sporcusu Hazal Nehir’in gösterdiği hareketleri tekrarlamak için ter döken model Itır Esen, “Esneme hareketleri ile aram, egzersize göre çok daha iyi. Egzersiz yaparken de daha çok karın çalışmayı tercih ediyorum” dedi. Hazal Nehir ise, “Isınma hareketleri gerçekten çok önemli. Kalp atış hızını artırmak, kaslara giden kan akışını da hızlandırmak demek. Bu sayede kaslarımız da daha çok çalışıyor. Aynı zamanda egzersiz yaparken karın kaslarını güçlendirmek vücudun dengesini sağlamak için çok önemli” diye konuştu.



‘GÜNEŞİN BATIŞINI MÜZİKLE KUTLAMAK BÜYÜK AYRICALIK’



Özgün yorumuyla çok beğenilen blues sanatçısı Evrencan Gündüz ile Türkçe sözlü caz müziğin beğenilen ismi Elif Çağlar, Red Bull Türkiye Instagram hesabından gerçekleştirilen Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) ile yayında sevenleri ile buluştu. “La La La”, “Yeni Bir Şarkı” isimli parçalarına ek olarak klasikler arasında yer alan “Billie Jean”, “Just the two of us”, “Feel like making love” isimli şarkıları da seslendiren ikili, yaklaşık 1 saat boyunca keyifli bir performansa imza attı.

İki sanatçı Muğla’nın Kargıcak Koyu’nda günbatımını arkasına alarak akustik bir performans gerçekleştirdi. Elif Çağlar, şarkıları seslendirdikten sonra “Kargıcak’ta bu eşsiz manzarada sizler için şarkı söylediğim için çok mutluyum. Eminim yerlerinizden bizleri alkışlıyorsunuzdur, ama ben burada kendi kendimizi alkışlayacağım sizler yerine” derken, Evrencan Gündüz, “Güneşin batışını müzikle kutlamak çok büyük bir ayrıcalık. Umarım herkes bizim kadar keyif almıştır” dedi.



