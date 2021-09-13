En yaygın semptomlar değişti! İşte 5 yaygın koronavirüs belirtisi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:27

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs geçtiğimiz hafta ülkemizde görülen ‘Mu’ varyantı ile tekrar gündemde. İngiliz bilim insanlarının araştırmaları sonucunda virüsün en yaygın semptomları değişti. Bilim insanları, Covid’in en yaygın beş belirtisini ortaya çıkardı. Ayrıca, hükümetten İngilizlerin dikkatli olması için birkaç semptom eklemelerini talep etti.

BEŞ SEMPTOMA DİKKAT

Dünya çapında yeni varyantlar ve aşıların yaygınlaştırılmasıyla, mevcut semptomlar pandeminin başlangıcındakilerden farklı. Bilim insanlarına göre şu anda en az 21 koronavirüs semptomu var.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olan kişilerin enfekte olup olmadıklarını kontrol etmek için PCR testi yaptırmaları ve kendilerini izole etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ

1- Yüksek ateş

2- Titreme

3- Devamlı öksürük

4- Koku kaybı veya değişikliği

5- Tat kaybı veya değişikliği

6- Baş ağrısı

7- Olağandışı yorgunluk

8- Boğaz ağrısı

9- Bilinçte bulanıklık

10- Deri döküntüsü

11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler

12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları

13- Nefes darlığı

14- Göğüs ağrıları

15- Kas ağrıları

16- Boğuk ses

17- İshal

18- İştahsızlık

19- Karın ağrısı

20- Burun akması

21- Hapşırma

AŞI KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Uzmanlar, aşılanmış kişilerin beş yeni semptomdan herhangi birine sahip olup olmadıklarını test etmeleri gerektiğini ekliyorlar.

Hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmasa da son araştırmalar "iki kez aşılanmış" kişilerin virüse karşı yüksek bağışıklık geliştirebileceğini öne sürüyor.

Aşı, Covid 19’un şiddetini azaltmaya ve hastaneye gidecek kadar şiddetli hale gelen semptomlardan korumaya yardımcı oluyor.

Salgının başlangıcında hastalık büyük ölçüde yaşlıları hedef alsa da, vakalar şimdi en çok 35 yaş altı ve çocuklar arasında görülüyor.