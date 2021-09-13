En yaygın semptomlar değişti! İşte 5 yaygın koronavirüs belirtisi
İngiliz bilim insanları, varyantlar ve aşılar virüsün doğasını değiştirdiği için dikkat edilmesi gereken beş semptom olduğuna dikkat çekiyor. Peki aşı olanların da dikkat etmesi gereken 5 semptom nedir?
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs geçtiğimiz hafta ülkemizde görülen ‘Mu’ varyantı ile tekrar gündemde. İngiliz bilim insanlarının araştırmaları sonucunda virüsün en yaygın semptomları değişti. Bilim insanları, Covid’in en yaygın beş belirtisini ortaya çıkardı. Ayrıca, hükümetten İngilizlerin dikkatli olması için birkaç semptom eklemelerini talep etti.
BEŞ SEMPTOMA DİKKAT
Dünya çapında yeni varyantlar ve aşıların yaygınlaştırılmasıyla, mevcut semptomlar pandeminin başlangıcındakilerden farklı. Bilim insanlarına göre şu anda en az 21 koronavirüs semptomu var.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar, burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olan kişilerin enfekte olup olmadıklarını kontrol etmek için PCR testi yaptırmaları ve kendilerini izole etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.
SEMPTOMLARIN TAM LİSTESİ
1- Yüksek ateş
2- Titreme
3- Devamlı öksürük
4- Koku kaybı veya değişikliği
5- Tat kaybı veya değişikliği
6- Baş ağrısı
7- Olağandışı yorgunluk
8- Boğaz ağrısı
9- Bilinçte bulanıklık
10- Deri döküntüsü
11- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler
12- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları
13- Nefes darlığı
14- Göğüs ağrıları
15- Kas ağrıları
16- Boğuk ses
17- İshal
18- İştahsızlık
19- Karın ağrısı
20- Burun akması
21- Hapşırma
AŞI KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR
Uzmanlar, aşılanmış kişilerin beş yeni semptomdan herhangi birine sahip olup olmadıklarını test etmeleri gerektiğini ekliyorlar.
Hiçbir aşı yüzde 100 etkili olmasa da son araştırmalar "iki kez aşılanmış" kişilerin virüse karşı yüksek bağışıklık geliştirebileceğini öne sürüyor.
Aşı, Covid 19’un şiddetini azaltmaya ve hastaneye gidecek kadar şiddetli hale gelen semptomlardan korumaya yardımcı oluyor.
Salgının başlangıcında hastalık büyük ölçüde yaşlıları hedef alsa da, vakalar şimdi en çok 35 yaş altı ve çocuklar arasında görülüyor.
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