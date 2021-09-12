Aşı yaptırmayan öğretmen koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Kırıkkale’de aşı yaptırmayan bir öğretmen, tedavi gördüğü hastanede korona virüse (Covid-19) yenik düştü.
Kırıkkale’de İsmail Üstüner İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Tahsin Tunç (55) korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Tunç, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Evli ve 1 çocuk babası 55 yaşındaki Tahsin Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tunç’un vefat haberi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye sebep oldu. İlkokul 1. sınıf öğretmeni Tunç’un Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
Tunç’un cenazesi, Gürler Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Tunç’un ailesi ve meslektaşları katıldı.
İlgili Haberler
- AKP mitingi Gezi'ye bağladı: "Bacım... Sana kim tutuşturdu o pankartı?"
- TTB’den aşı karşıtı mitinge sert tepki: Sağlık çalışanlarının özverisi hiçe sayılıyor
- Maltepe'de aşı karşıtlarından miting
- İSİG açıkladı: Koronavirüs nedeniyle en az bin 209 emekçi yaşamını yitirdi
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Yıllar süren davada karar açıklandı
- AKP’li başkan, partinin parasını kendi hesabına geçirdi
- Edremit'te kanlı baskın!
- Türk Hava Kurumunu kim batırdı?
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında büyük tehlike
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Beşiktaş açıklaması!
- Demet Evgar'dan 'Erdal Eren' paylaşımı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti