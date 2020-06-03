En zengin transfer albümü AKP’de

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, milletvekillerinin parti değiştirmesini engellemeye yönelik düzenleme hazırlığı içinde olan AKP’nin kuruluşunda en az 5 farklı partiden 50’nin üzerinde milletvekili, yerel seçimlerin ardından da en az 70 belediye başkanı transfer ettiğine dikkat çekti.

CHP’li Toprak; partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına sunduğu haftalık değerlendirme raporunda, AKP’nin siyasi partiler yasasında yapacağı değişikliği ele aldı. Toprak, iktidarın siyasi ahlak, demokrasi, seçmen ve sandık iradesini savunmak bahanesiyle Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nda, TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik yapmaya hazırlandığına dikkat çekti. Toprak, iktidarın milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için de düzenlemeye gitme hazırlığında olduğuna işaret etti. İktidarın milletvekillerinin siyasi parti değiştirmelerini “siyasi ahlaksız” olarak nitelendirerek yasaklamayı amaçladığını belirten Toprak, Türkiye’nin siyasi tarihinde en büyük milletvekili transferlerinin AKP tarafından gerçekleştirildiği, hatta AKP’nin kurulduğu gün milletvekili transferi yaptığını ifade etti.

Toprak, AKP’nin 15 Ağustos 2001 tarihinde kurulmasının hemen ardından 50’den fazla milletvekilinin transfer ederek TBMM’ye girdiğini anımsattı. Toprak, AKP’nin kurulduğu zaman şu anda ortağı olan MHP’nin yanı sıra başta DYP, ANAP, HAS Parti, DSP, ÖDP ve daha birçok partinin genel başkanı da dahil en zengin transfer albümüne sahip partinin kendileri olduğuna dikkat çekti. Toprak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından en az 100 belediye başkanının transfer edeceklerini ilan eden AKP’nin bu süre içerisinde grup toplantısında doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 5 belediye başkanına rozet taktığını anımsattı.