En zor gruptayız

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olacak Başakşehir, Almanya'ya gitti. Temsilcimizde teknik direktör Okan Buruk yolculuk öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2020 Pazartesi, 11:37
En zor gruptayız
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Leipzig maçının zor geçeceğini vurgulayan Okan Buruk, "Sahada taktiksel ve fiziksel olarak elimizden gelenin en iyisini yaparsak bizde de iyi oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayacak çok futbolcumuz var ama en iyisini yapacağız" dedi. Avrupa Ligi'nde finali görme şansını kaçırdıklarını ifade eden Buruk, "Geçen sene çeyrek finalden döndük. Lig sonuna gelmesek yarı finali görme şansımız da olabilirdi. 

"FİNALİ KAÇIRDIK"

Avrupa Ligi'nde finali görme şansını kaçırdıklarını ifade eden Buruk, "Geçen sene çeyrek finalden döndük. Lig sonuna gelmesek yarı finali görme şansımız da olabilirdi.

Ülke puanı için Sivasspor'a da başarılar diliyorum, yükleri fazla. En iyisini yapacaklar, biz de ülkemiz için, kendimiz için oynayacağız" şeklinde konuştu.


"MADDİ ŞARTLAR ÇOK DEĞİŞTİ"

Avrupa'nın önemli ligleriyle makasın açıldığını söyleyen Okan Buruk, "Önceden Real Madrid, Barcelona gibi takımlarla daha başa baş oynuyorduk. Şu anda maddi şartlar çok fazla değişti. 

Okan Buruk "Makaslar arttı ama sahaya çıkınca da 11'e 11 oynuyorsunuz. Doğruları yapınca sonuçlar gelebilir. En zor gruptayız, kendimizi gösterme şansımız da var" diyerek sözlerini tamamladı.


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