Ender Yorgancılar: "Her yapılan değişiklikte fakirleşiyoruz"

Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından yaşanan Türk Lirası'ndaki değer kaybına bir tepki de TOBB Yönetim Kurulu Eski Üyesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar'dan geldi. Yorgancılar, "Merkez bankası yönetimindeki her yapılan değişiklikte fakirleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 11:40
Ender Yorgancılar:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından yaşanan Türk Lirası'ndaki değer kaybına bir tepki de TOBB Yönetim Kurulu Eski Üyesi Ender Yorgancılar'dan geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Eski Üyesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar Twitter hesabından açıklamada bulundu. Yorgancılar, Erdoğan'ın imzasıyla Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına tepki gösterdi. 

Ağbal'ın görevden alınmasıyla Türk Lirası'ndaki sert değer kaybına değinen Yorgancılar "Merkez bankası yönetimindeki her yapılan değişiklikte fakirleşiyoruz" ifadelerini kullandı.


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