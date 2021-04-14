Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Winangun Jeofizik İstasyonundan yapılan açıklamada, adaya bağlı Kuzey Sulawesi eyaletinde sabah saatlerinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Bitung şehrinin 135 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.
Açıklamada, depremin Bitung ve Manado şehirlerinde hissedildiği ve şimdiye kadar can kaybı olmadığı kaydedildi.
Video Haberler
- CHP'li başkandan polise '128 milyar dolar' tepkisi
- HDP'li vekil TBMM'de fenalaştı
- Beşiktaş'ta beton mikseri 6 katlı binaya çarptı
- Trafikte skandal görüntüler! Drone'a böyle yakalandı
- Anne - kıza 'menemen'li tuzak
- Çarpıcı koronavirüs anketi: Her iki kişiden biri...
- Üşüyen köpeğin üzerine montunu örttü
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Beyoğlu'nda kan donduran görüntüler
- Vicdansızlığın görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Kokoreç yerken hissetti, gerçek hastanede ortaya çıktı
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Peker'in villasındaki kasanın açılma görüntüleri
- Burak Sergen yoğun bakıma alındı
- İşte kilo vermeye engel olan 5 gıda...
- Canlı yayında dekolte sansürü! Üst düğmeyi ilikledi
- Kanal İstanbul kimler için ne ifade ediyor?
- Sinovac aşısı boşuna mı yapıldı?
- Rusya'nın kararı turizmciyi hayal kırıklığına uğrattı