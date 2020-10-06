Endonezya'da binlerce işçi genel greve çıktı

06 Ekim 2020 Salı, 17:25

Endonezya'nın bazı kentlerinde binlerce kişi, yeni istihdam yasasını protesto etmek için sokaklara çıktı. İşçiler, patron yanlısı yasa nedeniyle ülkede genel greve gitme kararı almıştı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo tarafından sunulan ve dün parlamentodan geçen yasa, halihazırda var olan 70 yasanın yeniden gözden geçirilmesini öngörüyor.

İşçi sendikaları, yasaya karşı üç günlüğüne ilan edilen genel greve iki milyona yakın işçinin katılmasını bekliyor.

Elektronik eşya fabrikalarının çoğunlukta olduğu Endonezya'nın başkenti Cakarta ve Batam'daki sanayi bölgelerinde bugün protestolar başlamış durumda. Yerel medya, Sumatra kenti ve Sulawesi adalarında da protestoların görüldüğünü aktardı.

YEREL MECLİS BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Endonezyalı televizyon kanalları, binlerce kişinin Batı Cava bölgesindeki Bandung kentinde bir araya geldiğini görüntüledi. Protestocular, kentte yerel meclis binasının önünde toplandı.

Başkent Cakarta'da polis, koronavirüs tedbirlerini gerekçe göstererek protestocuların parlamento binası önünde toplanmalarına izin vermedi.

Söz konusu yasada, toplu sözleşmelerin üç yıllık azami süresinin kaldırılmasını ve kıdem tazminatının düşürülmesini öngörüldü. Hükümet, yasanın kayıtlı istihdamın artırılması amacıyla hazırlandığını öne sürdü. Yasa kapsamına çalışma saatlerinin artırılması ve ücretli izinlerin azaltılması da eklendi.