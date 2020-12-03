Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda yeni patlama oldu
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda yeni patlama meydana geldi. Son patlamayla birlikte 27 Kasım’dan bu yana 5 patlama gerçekleşti.
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda 25 saniye süren patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 200 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.
Lembata Afet Yönetim Ajansı da yanardağ tehlikesine karşı dün itibarıyla bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 7 bin 968 olduğu bilgisini paylaştı.
Volkanik hareketliliğin artması nedeniyle 30 Kasım’da alarm durumunun "turuncu" seviyeye yükseltildiği Ili Lewotolok Yanardağı'nda son patlamayla birlikte 27 Kasım’dan bu yana 5 patlama gerçekleşti.
Öte yandan, Doğu Cava eyaletindeki Semeru Yanardağı'nda 1 Aralık’ta meydana gelen patlamanın ardından yanardağ eteklerindeki 550 kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.
Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- AİHM'den Türkiye kararı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- O ses kaydını dinledim
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- 9 yaşındaki çocuğun anlattıkları dehşete düşürdü
- Pendik’te köpeğe çarpan taksici kaçtı
- 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
- Önce lastiği patlattı, sonra 253 bin 500 lirayı çaldı
- Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
- Habertürk Tv'den RTÜK'e tepki
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- AİHM'den Türkiye kararı
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- O ses kaydını dinledim
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı