Endonezya'da sel felaketi: 20 ölü
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde yağışların yol açtığı selden etkilenen 20 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezinden (BNPD) yapılan açıklamada, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle sabah 11.00'de sağanağın sele neden olduğu bildirildi.
Arama ve kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaştığı belirtilirken, 9 kişinin yaralı olarak kurtulduğu ve kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Selin ardından yüzlerce kişinin evinin hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yetkililer ayrıca Açe, Sumatra ve Orta Cava eyaletleriyle başkent Cakarta ve Yogyakarta gibi bölgelerde de sağanak yağış uyarısında bulundu.
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