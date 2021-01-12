Enerji Bakanlığı vergi cennetinde şirketler kurmuş

12 Ocak 2021 Salı, 10:24

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e bakanlığın ilgili teşebbüslerinin yurt dışında kurduğu şirketleri sordu. Öztürk’ün önergesine verilen yazılı yanıtta, “Bakanlığımız ilgili olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yurtdışında 14 adet şirketi bulunmaktadır. Bahse konu şirketler Jersey Kanal Adaları, Finlandiya, Rusya, Lüksemburg, ABD, Çin ve Hong Kong'da bulunmakta olup, hiçbir şirketin yabancı ortağı bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

TBMM’ye sunulan yanıt metninde ayrıca, “Bulundukları ülkelerin mevzuatına göre kurulmuş olan yurt dışındaki şirketler, diğer ülke şirketleri ile aynı haklara sahip olup, aynı zamanda İlgili kurumlarla sürekli koordinasyon sağlanmaktadır” denildi.

VERGİ CENNETLERİNDE KAMU ŞİRKETLERİ

Buna göre, kamuya bağlı enerji kurumlarının Amsterdam Üniversitesi bünyesinde, küresel ekonomik ve kurumsal ağlar üzerine çalışmaları ile bilinen araştırma gurubu CORPNET tarafından hazırlanan ‘En büyük 20 vergi cenneti’ listesinde bulunan Jersey Kanal Adaları, Lüksemburg ve Hong Kong’da şirketleri bulunuyor.

EÜAŞ KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Jersey Kanal Adaları’nda 2015 yılında EÜAŞ tarafından kurulan şirketle ilgili olarak Dönemin EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış, "Biz bir ihale yaptığımızda o ihaleyi 10 yılda sonlandıramıyoruz. Kazanamayan kazananı mutlaka şikayet ediyor. Veyahut da bizi şikayet ediyor. Jersey Adaları'nda kuracağımız şirketle bundan kurtuluyoruz" demişti.

Alış, sirketi, “Bunu vergi kaçırmak adına yapmıyoruz. Ortağımız olan Japonya ve Fransa da böyle bir offshore şirketini kurdular bizi bekliyorlar. Biz o şirketi kurma işlemlerini tamamladıktan sonra üçümüz, yani Fransızlar, Japonlar ve biz kurduğumuz o off-shore şirketleriyle birlikte Türkiye'de yeni bir proje şirketi kuracağız” sözleri ile savunmuştu.

ŞİRKETLER ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE PETROL TİCARETİ YAPIYORMUŞ

Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın verdiği yanıtta, yurt dışındaki şirketlerde toplam 84 personel çalıştığı belirtilirken, çalışanların uyruğu hakkında bir bilgi yer almadı. Şirketlerle ilgili, “Yurtdışındaki şirketler, boru hattı çalışmaları, saha servis hizmetleri, petrol ve petrol ürünleri ticareti, bor ürünlerinin pazarlama ve satışı, elektrik enerjisi üretimi, İşletilmesi, bakımı, onarımı ve rehabilitasyonu, elektrik ticareti, yakıt ve atık yönetimi vb. alanlarda faaliyet göstermektedir” bilgileri paylaşıldı.