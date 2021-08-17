EnerjiSA, Sabancı Üniversitesi ve UNDP, sürdürülebilir adına güçlerini birleştirdi

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

EnerjiSA Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Ayvalık Küçükköy’de “Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM)” modeli geliştirmek ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları başlatmak için güçlerini birleştirdi.

Bu kapsamda Küçükköy’deki 18 aylık fizibilite çalışması sonrası ortaya çıkan sonuçlarla örnek uygulamalar başlatılacak. Bu amaçla fizibilite ve sonrası için 4 milyon lira harcanacak. Uygulamalar arasında enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerjinin anlatılması, elektrikli araçlar için pilot şarj ünitesi kurulması, çevreye duyarlı ulaşım sistemlerinin örneklendirilmesi de olacak. Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Küçükköy’ün yanı sıra bir yıl sonra yeni yerlerde benzer çalışmalara başlayabilmeyi hedeflediklerini de vurguladı. İklim değişikliğine atıfla “Zaman bitiyor. Isınmayı sınırlamak zorundayız” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da bu projenin kadınların enerji sektörüne katılımını da teşvik edeceğini vurguladı.

BİRLİKTE GELİŞTİRİLDİ

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ise birlikte yaratmanın, geliştirmenin ve SENTRUM örneğinde olduğu gibi yerelle işbirliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Sabancı, “Bu dünya için çok güzel şeyler yapacağız” dedi.