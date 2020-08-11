Enflasyondaki düşüşün pazarda karşılığı yok

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Bayram Zengin, TÜİK’in yaz aylarında bazı sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini gerekçe göstererek enflasyonu “vejeteryan moduna” bağladığına dikkat çekti. Zengin, “TÜİK’in rakamlarına bakarsak nisan ayı gelir gelmez 83 milyon insan vejetaryen ilan ediliyor. Enflasyondaki düşüşün çarşı pazarda karşılığı yok” dedi.

MAAŞLAR ERİDİ

Memur maaşlarındaki erimeye de dikkat çeken Zengin, kamu çalışanlarına reva görülen yüzde 4’lük artışın yüzde 14.5’inin eridiğini vurguladı.

Zengin, memur maaşlarındaki erimeyi şöyle örneklendirdi: “12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin, temmuz aylığındaki 140.94 TL’lik artışın 21.61 TL’si erimiştir. 9/1 derece ve kadrodaki bir memurun aylığındaki erime miktarı 23.16 TL’dir. 7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin 26.26 TL. 8/3 derece ve kadrodaki bir pratisyen doktorun aylığında 37.87 TL. 12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin aylığında 25.41 TL. 1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) aylığında 40.23 TL erime olmuştur. Bu kayıplar memur ve emeklilerin telafi edemediği ve sineye çektiği kayıplarıdır.”

Öte yandan, Türkiye’de yaklaşık 10 milyonun üzerinde asgari ücretli bulunduğunu belirten Zengin, ekonomideki bozulmaların insanları ürküttüğünü söyledi. Gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çeken Zengin, şöyle devam etti:

PARALAR MUTFAĞA

“Asgari ücretli, gelirinin büyük kısmını mutfağa harcıyor. Enflasyon da mutfağı vuruyor. Ancak bir bakıyorsunuz, pandemi döneminde bile ekonomik bozulmadan rant sağlayan bir grup var. Milyonerlere yenisi eklendi. Bunların kim olduğunu merak ediyoruz. Ne yapıyorlar da milyoner oldular? Bu, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, birbirini tamamlamadığını, düşük gelir gruplarını korumadığını gösteriyor.”