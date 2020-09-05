Engelli öğreciye 3. katta sınav: Anne sırtında taşıdı!

05 Eylül 2020 Cumartesi, 17:18

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na katılan lise öğrencisi Ö. A. engeli nedeniyle giriş katında sınava girmek istedi. İddiaya göre Ö.A ve velisinin bu yöndeki talebini karşılamayan okul yönetimi nedeniyle annesi sınava girecek kızını, sınıfının bulunduğu 3. kata sırtına alarak çıkardı, sınav bitiminde de tekrar sırtına alarak indirdi.

"POLİTİKA YAPMAYIN"

Anne Hatice Akyüz, kızının sınava gireceği Alpaslan Anadolu Lisesi yönetimine aylar önce bir dilekçe ile başvurduklarını, sınavdan önce de okul müdürü ile görüşerek durumun düzeltilmesini istediğini söyledi. Müdürün kendisine sınav günü konu ile ilgileneceğini söylediğini aktaran anne Akyüz, sınav günü durumun değişmediğini ifade etti. Sınav günü de kızının giriş katında sınava alınması için okul müdürü ile görüştüğünü aktaran Hatice Akyüz okul müdürünün kendisine "politika yapmayın" dediğini ve azarladığını ifade etti.

Bunun üzerine Hatice Akyüz kızı Ö.A'yı sırtında üçüncü kata taşıyarak kızının sınava girmesini sağladı. Kızının bu duruma üzüldüğünü söyleyen Hatice A. sınava ağlayarak girdiğini belirtti.

"SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR"

Konu ile ilgili açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise, "Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürü yüzde yüz hatalı olduğu halde; anne Hatice Akyüz, Alpaslan Anadolu Lisesi Müdürü tarafından “Politika yapmayın!” diyerek azarlanıyor. Buradan tüm sorumluları kınıyorum, yaptığınız vicdanlara sığmaz! Sorumlular hesap vermelidir. Bir sınavda engelli öğrencileri giriş katlarında, doğru dürüst sınava sokamayan, engelli çocuklarımızı ağlatan, ailelerini perişan eden bu anlayışın ülkeyi nasıl yönettiğini herkes görsün" sözleri ile yaşananlara tepki gösterdi.