Engin Altan Düzyatan'ın reklam anlaşması yaptığı iş insanı dolandırıcılıktan tutuklandı: 7.5 milyon TL'yi iade edecek

11 Ocak 2021 Pazartesi, 15:09

Geçen yıl eylül ayında Pakistanlı Blue World City şirketi ile bir anlaşma imzalayan Engin Altan Düzyatan, bakanlığın uyarısı üzerine anlaşmadan çekilmiş ve Pakistan ziyaretini iptal etmişti.

Düzyatan'ın geçen yıl aralık ayında reklam anlaşması imzaladığı Pakistanlı iş insanı da dolandırıcı çıktı.

İkinci kez adli suç nedeniyle projesini iptal eden oyuncunun, peşin olarak aldığı 1 milyon doları (yaklaşık 7.5 milyon lirayı) da iade etmesi bekleniyor.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, konuyla ilgili detayları köşesinde şöyle anlattı:

"Hatırlayacağınız üzere Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili geçtiğimiz yıl Eylül ayında sizlerle bir haber paylaşmıştık. Bu haberde Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın Pakistanlı Blue World City şirketi ile bir anlaşma imzaladığını ve bu anlaşmadan bir hafta sonra da iptal edildiğini sizlere duyurmuştuk. O haberimizde Düzyatan’ın Pakistanlı emlak şirketi Blue World City ile olan anlaşmasının iptal ettiğini, bu iptali de Türkiye tarafından gelen bir uyarı ile yaptığını bu sayfalarda yer vermiştik.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Blue World City’nin Pakistan’da yasadışı yollarla faaliyet gösterdiğini ve Rawalpindi Eyaleti Kalkınma Otoritesi’nin (Rawalpindi Development Authority) halihazırda buna karşı yasal işlem başlattığını belirleyerek Düzyatan’ı bilgilendirmiş ve anlaşmadan çekilmişti.

Düzyatan da bu kez benzer bir durumla daha karşılaştı Pakistan’da.

Geçen yıl Aralık ayında Türk oyuncu Düzyatan, Pakistanlı işadamı Mian Kashif Zameer ile giyim markası için reklam anlaşması imzalamıştı. Pakistanlı işadamı geçtiğimiz hafta dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Engin Altan Düzyatan, reklam kampanyası için Mian Kasfih Zameer ile 1 milyon dolara anlaşmıştı. Gelen haberler üzerine de Düzyatan, anlaşmadan çekildi ve Pakistan ziyaretini de iptal etti. Pakistan basınına “İki ülke arasında bağları geliştirmek istiyorum” diye konuşan Düzyatan, ikinci kez adli suç nedeniyle projesini iptal etti. Peşin olarak aldığı 1 milyon dolar yani yaklaşık 7.5 milyon lirayı da iade etmesi bekleniyor."