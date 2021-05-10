Engin Altay’ın 3 kuruma sorduğu sorular yanıtsız kaldı
CHP'li Engin Altay'ın emekli aylıklarının tablosu için üç farklı kuruma ilettiği sorular cevapsız kaldı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, emekli aylıklarının tablosunu oluşturmak için soru sorduğu CİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu’nun, topu Çalışma Bakanlığı’na attığını; Çalışma Bakanlığı’nın ise sorularını yanıtsız bıraktığını açıkladı.
CHP’li Altay, asgari ücretin altında emekli maaşı alanlar için bir adım atılıp atılmayacağını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, CİMER ve TBMM Dilekçe Komisyonu’na sordu.
Üç ayrı kurumdan aldığı yanıtları Cumhuriyet’e değerlendiren Altay, “Emeklilerimizin aylıkları ile ilgili çok basit sorular yönelttim, bunun karşılığında 6 sayfalık yazı geldi ama içinde tek bir bilgi yok. Dilekçe Komisyonu kendi istatistiklerini göndermiş ama benim yanıtlarım yok. CİMER ve Dilekçe Komisyonu topu bakanlığa atıyor ama bakanlık daha duyarsız. Tek cümle ile geçiştiriyor, hiçbir bilgi yok. Elde var sıfır. Tek adam rejiminde soru sorma hakkı var ama sorulara yanıt yok. TBMM’nin denetim hakkına saygısızlık var. Tek adam rejimi her alanı çürütüyor. Denetim ve bilgi edinme hakkı yok ediliyor” dedi.
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